A piedi nudi nel...palco, appuntamento per la primissima infanzia al Teatro Salieri con "Milo e Maya"

Si rinnova l’appuntamento domenicale riservato ai piccolissimi. I primi passi dei piccolissimi verso il mondo del teatro, uno spettacolo di teatro sensoriale con musica, voce, immagini, ed esperienze tattili da vivere sul palcoscenico del Teatro Salieri grazie ad Opera Education, l’attività di AsLiCo che promuove la lirica tra le nuove generazioni.

Un percorso che coinvolge i bambini da 0 a 36 mesi in una scoperta multisensoriale ed in un’esperienza di rapporto quasi personale non solo tra attore e spettatore ma anche tra spettatore e spettatore, in un gioco di simmetria che coinvolge tutti i partecipanti seduti attorno al tavolo che domina la scena.

Biglietti: adulti € 5, bambini € 3.

Orari di Biglietteria: dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 18 e il sabato dalle 10.30 alle 12.30.

Nei giorni di spettacolo un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.

I biglietti sono in vendita anche al telefono, con carta di credito; online, www.teatrosalieri.it.

Coproduzione AsLiCo e Scarlattine Teatro,

Campsirago Residenza

MILO E MAYA

musica di Federica Falasconi

con Anna Fascendini e Francesca Cecala

regia Anna Fascendini

consulenza per il canto Miriam Gotti

(fonte foto Teatro Salieri)