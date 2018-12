Lo chef Giancarlo Perbellini ospite in Feltrinelli per presentare il suo libro "Millesfoglie"

Martedì 11 dicembre 2018, ore 18.30, presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, incontro speciale con lo chef Giancarlo Perbellini, due stelle Michelin e 4 Cappelli Guida L’Espresso, che torna in libreria con "Millesfoglie" (Italian Gourmet). Conduce Valeria Benatti scrittrice e speaker di RTL 102.5. Al termine dell’incontro degustazione di millesfoglie a cura dello chef.

Un nuovo volume tutto dedicato alla sfoglia. Un libro di segreti, ricordi di famiglia, tecnica e istinto: tre ingredienti per cinquanta ricette dolci e salate interpretate da un cuoco geniale. Millesfoglie raccoglie le proposte dolci e salate di uno chef pasticcere dal tratto raffinato che, come la sua insuperabile e celeberrima millefoglie, nasconde fra le sue pieghe dolcissime sorprese. Millesfoglie è il titolo ma per arrivare a ottenere un prodotto di pasticceria perfetto – le sfoglie dovrebbero essere proprio mille! – bisogna partire dalle basi: da qui l’idea di Giancarlo Perbellini che in questo volume condivide le sue ricette di base in tema di sfoglia: la classica, l’inversa, l’olandese, l’impalpabile bric, il croissant, fino alla versione al cacao. Lo chef ha raccolto più di 50 emozionanti ricette tra preparazioni dolci e salate. I classici sono la millefoglie tradizionale, la diplomatica, la tarte tatin, i cannoncini e le sfogliatine, ma la sfoglia è molto altro. Essa lascia spazio alla creatività di una millefoglie albicocca, crema all’olio di arachidi e orchidea, di una diplomatica al mandarino, gianduia e biscuit al pistacchio.

Ma la sfoglia si gusta anche in un finger alla gianduia, in un piccolo assaggio di Sacher, e persino al cucchiaio, nella ricetta Come uno strudel o nel flottante di sfoglia. Perbellini ama il dolce ma non trascura il salato e la sfoglia è nelle sue mani così duttile da prestarsi a molte interpretazioni per diventare l’antipasto con la A maiuscola, nel Wafer al sesamo con tartare di branzino, caprino all’erba cipollina e sensazione di liquirizia, ormai piatto simbolo di “Casa” Perbellini proseguendo nel capolavoro indimenticabile della Millefoglie gorgonzola, sedano e tartufo, versione “sfogliata” di un piatto storico dell’enogastronomia nato nel celebre ristorante 12 Apostoli di Verona, per finire con un’interessante versione della Pizza con base sfoglia. Millesfoglie è un volume indispensabile per chi lavora in pasticceria ma pieno di spunti preziosi per tutti.