Mille Miglia a Valeggio sul Mincio: la Freccia Rossa attraverserà il Ponte Visconteo di Borghetto

Si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di Valeggio sul Mincio, la conferenza stampa di presentazione del Passaggio della Mille Miglia in programma il prossimo 16 maggio. Erano presenti il Direttore dell'Automobile Club Verona Riccardo Cuomo, l'Assessore alla Cultura Leonardo Oliosi, il Vicepresidente del Comitato Operativo di 1000 Miglia Srl Giuseppe Cherubini, il Presidente di ACI Gest Srl Amedeo Portacci e la titolare del Parco Giardino Sigurtà Magda Inga Sigurtà.

A seguito della variazione del percorso per esigenze tecnico-organizzative, l'edizione 2018 avrà come unica tappa di passaggio in Veneto quella di Valeggio sul Mincio. L'Automobile Club Verona, grazie alla collaborazione del Comune di Valeggio sul Mincio, ha così fatto inserire un controllo a timbro ufficiale sul Ponte Visconteo di Borghetto, dove i concorrenti, in arrivo da Brescia, dovranno fermarsi da regolamento.

Questo luogo unico ed inimitabile nel suo genere ospiterà uno spettacolo imperdibile, con oltre 450 concorrenti che transiteranno nel primo pomeriggio di mercoledì 16 maggio. Il Ponte Viconteo sarà chiuso al traffico e riservato all'evento, con un portale celebrativo che incornicerà le linee austere e scenografiche della struttura. Le vetture transiteranno al centro, mentre a destra e sinistra saranno ricavati due spazi per assistere allo spettacolo senza tempo della Mille Miglia.

A destra, osservando il Ponte frontalmente, sarà allestita un'area VIP con dei salottini ad accesso riservato, dove sarà attivo un servizio di ospitalità reso possibile dall'Associazione Ristoratori di Valeggio che cureranno un menu di prodotti locali supportati da loro fornitori. Il pubblico potrà accedere all'area VIP acquistando il pass di accesso, fino ad esaurimento posti, presso le Delegazioni AC Verona sul territorio o presso la Pro Loco di Valeggio. Per tutti coloro che vorranno assistere all'evento sarà possibile anche accedere alla parte sinistra del ponte, con un ticket ad una cifra simbolica accessibile a tutti acquistabile sempre nelle Delegazioni AC Verona e presso la Pro Loco di Valeggio o il giorno dell'evento all'accesso al Ponte. Qui, in collaborazione con il Museo Nicolis, l'area sarà allestita come se il tempo si fosse fermato agli anni Trenta, quando queste vetture (tutte dell'epoca 1927-1957) sfrecciavano sulle strade d'Italia sul celeberrimo percorso Brescia-Roma-Brescia per aggiudicarsi la vittoria finale.

Oltre alle vetture in gara per la Mille Miglia, previste a Borghetto a partire dalle ore 15:30, la carovana sarà preceduta dai consueti Tributo Ferrari e Challenge Mercedes, in arrivo dalle 14:30. Il passaggio sul Ponte Visconteo coinciderà anche con il primo punto di interesse storico-artistico della prima tappa Brescia-Cervia/Milano Marittima di mercoledì 16 maggio. Prevista la partecipazione tra i concorrenti di molti piloti del passato e del presente, attori e altri personaggi del jet set per un evento che anno dopo anno continua ad emozionare tutte le generazioni di appassionati d'auto d'epoca e non.