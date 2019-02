Nuova luce sul "microbiota intestinale", esperti a confronto alla Gran Guardia

Un ecosistema ancora poco conosciuto, considerato il “direttore d’orchestra” del benessere dell'organismo. È il microbiota, ovvero l’insieme dei microrganismi che risiede nel tratto gastroenterico, a cui sarà dedicato il congresso “Microbiota intestinale in medicina: evidenze e potenzialità”, che si svolgerà a Verona nelle sale del Palazzo della Gran Guardia il giovedì 14 e venerdì 15 febbraio.

Un gruppo di esperti nazionali ed europei offriranno una panoramica a 360 gradi di questo invisibile universo che comunica attivamente con gli altri distretti corporei, discutendo delle ultime acquisizioni scientifiche, delle nuove tecnologie di sequenziamento del Dna batterico e dei progressi in ambito nutraceutico. Nel corso dell'evento scientifico sarà, inoltre, illustrato, il ruolo dell’alimentazione nella modulazione e nell’equilibrio delle specie batteriche intestinali. Infine, a chiusura dell’incontro interverrà anche una chef che spiegherà come nutrire al meglio l’intestino e i microbi.

Responsabili scientifici dell'evento sono il dott. Guido Arcaro, a capo dell’Unità operativa complessa di Medicina Generale dell’ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar-Verona, e la dott.ssa Manuela Fortuna, gastroenterologa della stessa struttura sanitaria.

«Nell’ultimo decennio l’attenzione della comunità scientifica verso il microbiota intestinale e le sue implicazioni in medicina ha avuto una crescita esponenziale. – spiegano i responsabili scientifici – Il suo ruolo fondamentale in molteplici processi fisiologici ed il suo coinvolgimento nella protezione contro agenti patogeni, nell’educazione del sistema immunitario e nello sviluppo del tratto gastrointestinale, sono stati definiti come snodi cruciali nell’eziopatogenesi di molte malattie ed hanno permesso di apportare un grande cambiamento di paradigma in medicina. Le acquisizioni scientifiche in questo campo ci dimostrano infatti che una riduzione della diversità microbica è collegata a situazioni patologiche diverse, dal diabete mellito, all’obesità, all’andamento clinico delle malattie infiammatorie intestinali, alle alterazioni del comportamento».

