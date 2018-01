Michele Bombatomica in concerto al Cohen Verona venerdì 5 gennaio 2018.

cena + concerto 15€

solo concerto: ingresso libero

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011



Michele Bombatomica, al secolo Michele Darrel Bertoldi, cantante, chitarrista e songwriter, ha militato in diverse formazioni musicali. Attualmente è voce e chitarra della rumorosa Dirty Orkestra e della primitive jass band The Hot Teapots.

In versione one man band si esibisce in un repertorio di brani originali e rivisitazioni di brani tradizionali, ululando delta blues e ragtime accompagnandosi con chitarra o banjo, sfoderando dal cilindro magico sega musicale o mandolino o armonica a bocca e scandendo il ritmo battendo su una valigia di plastica e tamburello.

(fonte Facebook)