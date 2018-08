Pool party e djset a bordo vasca con l'evento "Miami night" ad Aquardens

Venerdì 7 settembre 2018 dalle 17.00 alle 02.00 salutiamo l’estate con una serata ispirata alle feste in piscina più cool di Miami:



- Ingresso serale all’area Termale e Sauna Village

- Free Drink

- Djset a bordo vasca

- Vocalist e Show Performers



Scopri i pacchetti dedicati in prevendita online o acquistabili direttamente in cassa la sera dell'evento:



- Promo donna a soli € 13

- Ingresso uomo € 26



Per informazioni e prenotazione gazebi e baldacchini contattaci al numero 045 6706820 o scrivi ad assistenza@aquardens.it