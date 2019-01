Lo spettacolo "Mi sa che fuori è primavera" sul palco del Teatro Stimate

Venerdì 1 febbraio va in scena al Teatro Stimate di Verona alle ore 20.45 lo spettacolo "Mi sa che fuori è primavera", di Giorgio Barberio Corsetti e Gaia Saitta, tratto dal libro di Concita De Gregorio, adattamento teatrale e interpretazione di Gaia Saitta.

Irina è una donna a cui un giorno sono sottratte dal marito le due figlie gemelle di sei anni. L'uomo, padre delle bambine, si uccide e le piccole non vengono mai più ritrovate. Un terribile fatto di cronaca si fa tragicamente materia poetica. È una storia di resistenza quella di Irina, una sorta di Medea al contrario: qui è Giasone che fa sparire i figli e nega alla madre la ritualità e la catarsi del lutto, forzandola a un'attesa infinita.

È una tragedia moderna che invoca il diritto alla felicità. In scena Gaia Saitta la vive e la racconta, condividendola con il pubblico in sala, che è chiamato a partecipare direttamente alla ricostruzione di quanto accaduto. La possibilità di una nuova vita per Irina diventa conquista eroica di un nuovo mondo, ancora intatto come la Patagonia. Delle acque nuove, profonde e trasparenti, in cui si possono intravedere immensi corpi di balene, sogno ricorrente della protagonista. La resistenza di Irina è un atto d'amore.

(fonte Comune di Verona)