"Mi piazzo in banca e non se ne parla più" di Matteo Spiazzi al Teatro Santa Teresa

Sabato 18 Gennaio ore 21.15, aspettando il "Granteatro Festival", andrà in scena al Teatro Santa Teresa, la Compagnia Teatrale Micromega con il divertente spettacolo di Matteo Spiazzi: "Mi piazzo in banca e non se ne parla più.

In una Milano anni '70, Gustavo Riva cerca disperatamente lavoro e un giorno ha un'illuminazione, per strada si ritrova ad aiutare dei lavoranti di una ditta di trasporto e con sua sorpresa poi viene pagato, da quell'episodio si scatenano una serie di eventi inarrestabili che dopo diversi colpi di scena porteranno ad un imprevedibile finale.

Il testo è frizzante e comico pur trattando argomenti quali la crisi e il lavoro. L'ambientazione è volutamente anni '70 post "crisi energetica". In un meccanismo drammaturgico che crea situazioni paradossali e assurde, s'intravede la capacità dell'uomo di superare anche le più dure difficoltà grazie all'iniziativa e all'ingegno.

Il cast è giovane e affiatato, tutto under 30, ed è composto da Tommaso Bertoldi, Joyce Imade​, Gloria Busti, Fabio Lovato, ​Veronica Riva,​ Andrei Vasilevich, Serena Ferraro, Marta Giacomelli, Annalisa Avesani​ e Laura Gioeli.

Tecnico luci e audio: Francesco Bertolini

Costumi: Caterina Duzzi

Mail: compagniamicromega@gmail.com

Web: www.teatrosantateresa.org

Biglietti Online al link: https://ticket.cinebot.it/s.teresa/title/392

