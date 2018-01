"Mi aspettavo che...", a Pescantina una rappresentazione teatrale per la sicurezza sulle strade

L'Associazione Verona Strada Sicura www.veronastradasicura.org, composta da persone del mondo istituzionale, dei comparti sicurezza e soccorso, nonchè da familiari di vittime della strada e atleti disabili del GSC Giambenini di Pescantina, ha accolto con grande favore l'opera della Nuova Compagnia Teatrale www.nuovacompagniateatrale.it, scritta da Anna Rapisarda, ideando il format dedicato all'angusto tema della sinistrosità stradale.

L'opera si avvale di un linguaggio emotivo, mette in luce i sentimenti e le esperienze delle persone coinvolte, piuttosto dei fatti incidentuosi. Verona è una realtà che si è spesa molto per l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di omicidio stradale, ma è altrettanto attenta agli aspetti di prevenzione; sta investendo energie in questa serata rivolta al grande pubblico, ma cura molto la prevenzione attraverso l'educazione degli studenti mediante interventi e progetti nelle scuole di città e provincia.

Al termine dell'opera, gli attori lasceranno il palco ai protagonisti veri, loro malgrado, di drammatiche storie di strada. Giovedì 1 febbraio il nuovo format verrà presentato a Pescantina, dopo aver debuttato a San Giovanni Lupatoto venerdi 26 gennaio.