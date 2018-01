In scena al Teatro Laboratorio lo spettacolo "Mezzanotte per amar"

Sabato 3 ore 21 e domenica 4 febbraio ore 16.30 al Teatro Laboratorio (ex arsenale) debutta la nuova produzione del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio “Mezzanotte per amar” diretto e interpretato da Isabella Caserta e Francesco Laruffa. Un percorso semiserio sull'amore visto attraverso gli occhi di poeti e scrittori che l'hanno cantato, passeggiando tra passato e presente scanzonatamente qui e là tra poesia, letteratura e teatro con ironiche incursioni musicali.

“Contro la realtà delle astrazioni, delle statistiche, dei numeri, delle formule, della funzionalità, dei ruoli, l'amore esprime la realtà degli individui che rifiutano di lasciarsi asservire totalmente dal regime della razionalità che più si espande e diventa totalizzante, più rende attraente nell'amore l'irrazionalità che lo governa”.

Inizia con questo spettacolo un progetto sull'amore che si svilupperà in più fasi e che ne indagherà vari aspetti e vari linguaggi. Isabella Caserta e Francesco Laruffa collaborano da diversi anni e insieme hanno portato in scena numerosi spettacoli da Orgia di Pasolini a La bambola di Vittorino Andreoli, Corti in corso, edema/Medea, Yesterday. Scene Laboratorio Teatrale, costumi Mariana Berdeaga, direzione tecnica Luca Cominacini.

Info 045/8031321 – 3466319280 www.teatroscientifico.com