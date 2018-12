"Mezzanotte-Mezzogiorno", torna all'Alter Ego la grande festa di Capodanno

Il 31 dicembre torna il tradizionale appuntamento da non perdere a Verona con il Capodanno all'Alter Ego. Alter Ego + Bolgia - dj's from the world presentano "Mezzanotte-Mezzogiorno", apertura cancelli dalle ore 23.

Main Room

in alphabetical order

DEBORAH DE LUCA

NEVERDOGS

Alex Rubino

Dino Saints

Giulio Lnt

Marco Dionigi

Voice: Manuel Shock

Privè

Aann Hopp

Dalbe

Den Roberts

Fede Key

Lorenzo Banjo

Marco Marzolla

Mauro Alpha

Michele Gragnato

Mood_Out

Pizeta

Voice: Ale Pulga

special thanks to : Goodfellas Night

Panoramica

Art Dealer

Cdj

Ferdi

Gentek

Mattia D'Aprile

Qlood

Sessanta6

Thoms Ben

Zak

PREZZO

Ingresso in Prevendita 20,00€ + ddp

Ingresso alla Porta ( senza prevendita) 25€

PREVENDITE ONLINE

Release Ticket 20,00€ + ddp

Disponibili fino a Lunedi 31 Dicembre alle ore 21:00

Valide tutta notte. Ingresso privilegiato. età 16+

COMPRA ORA: bolgia.it/alterego19

PREZZO TAVOLI

150€ con 5 pass e 1 bottiglia

300€ con 10 pass e 2 bottiglie

175€ con 5 pass e 1 bottiglia Premium*

350€ con 10 pass e 2 bottiglie Premium*

*(Belvedere,grey Goose ecc...)

INFORMAZIONI

393.3037766

348.0826713

338.3624803(Supertato)

392.2083234

348.9147076(Momento Lab)

PULLMAN

Organizziamo Pullman con partenza dal Bolgia.

(andata + ritorno = 20€ / partenza ore 21:00 dal park del Bolgia)

Info 338.3624803

NAVETTE DALLA STAZIONE DEI TRENI DI VERONA(Porta Nuova).

Info 338.3624803

In collaborazione con MOMENTO LAB

COME ARRIVARE

Alter Ego Club: Via Torricelle n.9 Verona

www.alteregoclub.it

(fonte Facebook)