Messa di Natale e attività informative per i soci dell’Unione Parkinsoniani Verona

Doppio appuntamento nel mese di dicembre per i soci dell’Unione Parkinsoniani Verona. Sabato 15 dicembre, alle 10.30, la chiesa delle Stimate (in via Carlo Montanari, angolo vicolo Stimate) ospita la tradizionale messa di Natale, seguita dallo scambio degli auguri tra associati. Ad accompagnare la cerimonia interviene il coro Enseble Harmonica diretto da Yenisley Jimenez Reyes, pianista diplomata presso la Scuola nazionale d’arte dell’Avana, a Cuba.

Martedì 18 dicembre dalle 10.30 alle 13.30, la sala Barbarani (in via Bertoni, 4) accoglie invece la riunione regionale organizzata da Parkison Italia per informare e formare sulla normativa del Terzo Settore e sugli impatti sociali e fiscali che interesseranno i malati. Sul piano operativo, attualmente l’Unione garantisce trattamento riabilitativo fisioterapico domiciliare a 25 pazienti con Parkinson che, per lo stato avanzato della patologia, non possono accedere alle riunioni di gruppo.

In tutte le sedi associative (a Verona, Peschiera, Legnago, Domegliara, Caprino e Illasi) è attivo il progetto di attività riabilitativa e logopedica che coinvolge circa 80 persone. Inoltre nei primi mesi del 2019, come terapia integrativa, l’associazione avvierà un corso di Qi Gong, metodica di rilassamento che può avere benefici positivi sul parkinsoniano e favorire l’armonia corpo-mente.

Per informazioni rivolgersi alla sede dell’Unione Parkinsoniani Verona che è aperta ogni martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30; chiamare i numeri 045.597351 e 340.3780097 o scrivere a upvr@libero.it.