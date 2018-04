Federica Foglia ed Irene Frigo a Valeggio sul Mincio eseguiranno la famosa Messa in Requiem di Mozart

Domenica 15 Aprile alle ore 17:00 presso la Chiesa della Parrocchia di San Pietro Apostolo di Valeggio sul Mincio l’associazione culturale “In Nomine Artis”, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura, la Pro Loco e la Parrocchia stessa, proporrà ad ingresso libero la famosissima Messa di Requiem in Re minore K 626, ultima composizione di W.A. Mozart, in versione per pianoforte a quattro mani di Carl Czerny. Ultima del catalogo di Mozart, l’opera rimase incompiuta per la prematura scomparsa del compositore, avvenuta la notte tra il 4 ed il 5 dicembre 1791 e fu completata successivamente dall’amico ed allievo Franz Sussmayr.

L’esecuzione sarà a cura del Coro dell’Accademia Musicale San Giorgio in Braida di Verona con la partecipazione del soprano Cecilia Rizzetto, del mezzosoprano Anna Ussardi, del tenore Nicolò Dal Ben e del basso Alessandro Vandin, accompagnati al pianoforte dalle pianiste valeggiane Irene Frigo e Federica Foglia.

«È un onore poter eseguire al pianoforte questa importante opera – dichiara la pianista valeggiana Irene Frigo – che solitamente è parte del repertorio delle più famose stagioni concertistiche internazionali, nella nostra bella Chiesa Parrocchiale. Ringrazio l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia per aver accolto positivamente il concerto che, svolgendosi nel periodo pasquale, acquisisce ancor più valore emotivo».

La direzione sarà affidata al M° Marco Simeoni, attuale direttore del Coro dell’Accademia Musicale San Giorgio costituitosi nel 2004 per iniziativa del M° Sandro Filippi e di un gruppo di cantori dotati di un ricco bagaglio di esperienze musicali.

«Grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale – dice la pianista Federica Foglia - abbiamo la possibilità di portare a Valeggio sul Mincio una delle opere più importanti del maestro di Salisburgo, tra l'altro una versione poco conosciuta, ma molto preziosa. Siamo pertanto molto orgogliose come professioniste di regalare alla nostra comunità una perla musicale di così grande valore».

Leonardo Oliosi, assessore alla cultura, afferma: Per la prima volta proponiamo un concerto nel periodo pasquale e sono soddisfatto per quello che sarà senza dubbio un grande debutto, grazie all’elevata qualità artistica delle due pianiste valeggiane e del coro dell’Accademia musicale San Giorgio in Braida. Insieme sapranno creare un’atmosfera suggestiva ed emozionante».