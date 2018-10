Nel mese della prevenzione dei tumori, va in scena a Verona la performance artistica "La cura degli angeli"

Si terrà venerdì 12 ottobre, alle 20.30 alla sala polifunzionale di Golosine in via Po/via Rienza, la prima edizione della performance artistica “La cura degli angeli”. L’evento, fra le iniziative promosse dall’associazione ‘La Cura Sono Io’ in occasione di ‘Ottobre in Rosa’ mese della prevenzione del tumore al seno, porta in scena la lettura di alcuni testi da parte dell’artista Sandra Ceriani, proposti con il sottofondo musicale dall’arpista Cecilia Soffiati. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il progetto è realizzato in collaborazione con la Onlus ‘Vela D’Argento’ e la 4ᵃ Circoscrizione. L’associazione ‘La Cura Sono Io’, fondata da Maria Teresa Ferrari, realizza sul territorio cittadino iniziative di aiuto e di sostegno psico-fisico a favore delle persone malate.

L’evento è stato presentato dal presidente della 4a circoscrizione Carlo Badalini insieme a Maria Teresa. «Questa iniziativa ha un alto valore culturale e sociale – dichiara il presidente Badalini –, ed offre l’opportunità alla cittadinanza di riflettere sulla difficile condizione delle persone malate. Un tema delicato che, con questo spettacolo, punta a promuove fra le persone la solidarietà e l’aiuto sociale».