Nei panni di Romeo e Giulietta: tornano a Verona le "Merende al Museo"

Visite, scoperte e laboratori per imparare divertendosi. Torna sabato 15 febbraio, dalle 16 alle 17.30, “Merende al Museo” l’iniziativa didattica per bambini e adulti, promossa dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Le Macchine Celibi. Il prossimo appuntamenti è in programma al Museo degli Affreschi alla Tomba di Giulietta.

In occasione della festa di San Valentino sarà il laboratorio “Nei panni di Romeo e Giulietta” a far scoprire, attraverso il gioco, la celebre storia dei due innamorati. L’iniziativa “Merende al Museo” include per ogni bambino, la visita al museo, il laboratorio didattico e la merenda. La partecipazione è aperta ai bimbi dai 6 agli 11 anni, accompagnati dai genitori o da soli. Posti limitati con iscrizione obbligatoria, al costo di 6 euro per i bambini e 4 euro per gli adulti.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 045.8036353 e 045.597140, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, e il sabato dalle 9 alle 13. È possibile scrivere a segreteriadidattica@comune. verona.it.

