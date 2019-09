Merenda 4 zampe in via Albere a Verona: un evento benefico per Enpa

Vieni per una merenda tra amici in compagnia del tuo pet, via Albere è pet friendly! Incontriamoci tra amici con i nostri amici per una "Merenda 4 zampe" venerdì 4 ottobre 2019, dalle ore 16 alle 19. Evento benefico. Incontrerai Elisabetta Gallina che ci svelerà le “curiosità” del dietro le quinte della tanto apprezzata trasmissione “L’Arena di Noè” che conduce su Telearena, e Romano Giovannoni, presidente di ENPA Verona, che tratterà il tema “Il benessere degli animali”.

Fai giocare il tuo cane nel grande prato con il percorso organizzato dagli istruttori Live Dog School di Livio Guerra. Il ricavato del pomeriggio sarà devoluto a ENPA Ente Nazionale Protezione Animali, cosa puoi avere donando? Puoi scegliere tra i vari tavoli:

di gustare golose fette di torte della pasticceria Mommy’s Bakery e fette di torte fatte in casa (porta anche tu una torta, allegando un foglio con scritti gli ingredienti)

di fare shopping scegliendo i gadget ENPA

di chiedere una consulenza al veterinario

di scegliere oggettistica per il benessere animale

Plastic-free: non verranno utilizzate stoviglie di plastica. Vieni per una merenda tra amici in compagnia del tuo pet, via Albere è "pet friendly", ti aspettiamo!

In collaborazione con Viani Assicurazioni Agenzia di Verona Arena Allianz.

Informazioni e contatti

Mail: easygreenverona@gmail.com

tel. 347 894 38 35

Web: http://www.viaalbereverona.com

