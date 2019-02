Mercato celtico e "sapori d’Irlanda" in piazza a San Giovanni Lupatoto

Un nuovo evento porterà una ventata di “antica” novità nel cuore di San Giovanni Lupatoto domenica 10 marzo dalle ore 9 alle ore 20 con ingresso gratuito. Nei giorni 8, 9 e 10 marzo "Sapori d’Irlanda", dopo il successo degli anni precedenti, ancora una volta sarà presente in Piazza Umberto I per allietare il pubblico con ottime birre, cibo e spettacoli irlandesi.

A coronamento di tutto ciò l’Associazione ArteAnima propone un mercato “Celtico” dove verranno presentate particolari creazioni artigianali. Dai quaderni in pelle, incisa e stampata, a lavori in macramè con inserti in pietre, a lavorazioni artistiche in osso, fischietti in ceramica, giochi in legno, a gioielli in rame e pietre, e addirittura ai grimori. Chi vuole conoscere il futuro potrà consultare una Sciamana cartomante che legge tarocchi celtici.

Chi vuole saperne di più riguardo alle streghe del nostro territorio troverà libri sulle leggende legate al lago di Garda e dintorni, oltre ad una saga sul tema delle streghe.

Inoltre verrà presentato anche un romanzo sul tema della mitologia celtica in Italia. Questi testi potranno essere firmati dall’autrice. Tante saranno le curiosità e le bellezze da scoprire per i visitatori di questo mondo incantato.