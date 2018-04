A Sanguinetto ritorna il Mercato della biodiversità - Il pollaio del convento 

La seconda domenica di Aprile ( 08/04/2018) si terrà il Mercato della Biodiversità a Sanguinetto. Il Mercato della Biodiversità di Sanguinetto si svolgerà la seconda domenica di ogni mese (da gennaio a giugno 2018) presso il chiostro dell' Ex Convento di Santa Maria delle Grazie dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Evento fisso organizzato dal Comune di Sanguinetto in Collaborazione con APETILIA, e l'Associazione Culturale LA PIANURA con i rami La Pianura Cultura, e il comitato Festival Vegetariano - Sanguinetto -. Per questo terzo appuntamento, il tema della giornata riguarda il mondo degli avicoli con una mostra fotografica di razze avicole autoctone in via di recupero.

Nel pomeriggio dalle ore 16:00 nella sala consigliare del Convento, si svolgerà un interessante incontro in cui si parlerà di legumi, colture tipiche dei diversi territori a confronto da sud a nord, da Altamura fino alla nostra pianura. Come di consueto i produttori Apetilia si presenteranno con l'offerta dei loro prodotti buoni e sani e rispettosi dell'ambiente. dalle ore 14 in Piazza della Vittoria difronte al convento ci sarà il Carnevale per Bambini con animazioni a cura dell' associazione Mamme Insieme. Durante la giornata si svolgerà in contemporanea la festa di carnevale di bambini a Sanguinetto.

Per maggiori informazioni:

www.festival-vegetariano.it

www.Apetilia.it

Email: info@apetilia.it - segreteria@festival-vegetarian o.it

Infoline: 3384794658 (Presidente Associazione Apetilia) 3382427405 (Vice Presidente Associazione Apetilia) - 3339710764 (presidente Associazione Culturale La Pianura)