​Torna all'ex Convento di Santa Maria delle Grazie di Sanguinetto il Mercato della biodiversità

Domenica 13 maggio 2018 dalle ore 9 alle ore 18 presso il Chiostro dell'ex Convento di Santa Maria delle Grazie di Sanguinetto nuovo appuntamento mensile del Mercato della Biodiversità (2^ domenica di ogni mese). Evento fisso organizzato dal Comune di Sanguinetto in Collaborazione con l'Associazione Culturale La Pianura, con i rami La Pianura Cultura e il comitato Festival Vegetariano - Sanguinetto - Verona.

Per questo appuntamento, il tema della giornata riguarda il mondo del Formaggio. Nella sala civica si svolgeranno degli incontri in cui si parlerà di formaggio. Come di consueto ci sarà nel cortile l'esposizione di produttori locali che si presenteranno con l'offerta dei loro prodotti buoni e sani e rispettosi dell'ambiente. Vi aspettiamo numerosi. Per i bambini dalle 15.30 ci sarà un laboratorio creativo e truccabimbi, il tutto a cura di Mamme Insieme.

A mezzogiorno presso la Csa della Gioventù (di fronte all'Ex Convento) ci sarà su prenotazione un pranzo vegetariano dal titolo "Quel che passa il convento", a base di erbe stagionali spontanee, a cura di Paola Belladelli.

Per maggiori informazioni, e prenotazioni spazi espositivi (sono gratuiti) e prenotazione Pranzo Vegetariano: 37337346540 - 3339710764.

https://www. associazionelapianura.it/ - ww w.festival-vegetariano.it

Email: lapianuraass@gmail.com - segreteria@festival-vegetariano.it

(fonte foto Associazione culturale la Pianura)