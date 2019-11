A Verona il mercatino vintage a sostegno dei malati oncologici

Nell’Estate di San Martino torna lo shopping solidale organizzato dall’Associazione per l’Assistenza Domiciliare Oncologica – ADO Verona in ricorrenza della Giornata Nazionale contro la sofferenza inutile delle persone inguaribili promossa dalla Federazione Cure Palliative. Un evento attesissimo aperto all’intera cittadinanza per far conoscere la realtà dell'Associazione e raccogliere fondi per le attività di assistenza domiciliare svolte dai volontari e rivolte ai malati inguaribili e alle loro famiglie. Ai numerosi servizi offerti dall’Associazione si aggiunge da quest’anno l’Auto Mutuo Aiuto a sostegno dei familiari e di coloro che hanno bisogno di condividere la propria esperienza di perdita di una persona cara.

Il mercatino charity quest’anno è ospitato nella sede ADO con accesso da vicolo Campofiore 4, da giovedì 14 a lunedì 18 novembre, dalle ore 10 alle ore 18 (giovedì 14 eccezionalmente la chiusura sarà anticipata alle ore 17): cinque giornate imperdibili per chi desidera rinnovare il guardaroba con abiti e accessori “cult” ed esclusivi, compiendo un gesto etico.

Ad affiancare l’associazione nella promozione dell’iniziativa quest’anno per il secondo anno consecutivo ci saranno anche tre studentesse dell’Istituto “M. Sanmicheli” di Verona, indirizzo Moda con cui ADO ha attivato una collaborazione dal 2015: Caterina, Francesca e Silvia, che si sono avvicinate al mondo del volontariato grazie al progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Moda Solidale” coordinato dalla Professoressa Marina Romio, e hanno messo in campo entusiasmo e competenze organizzando una speciale sfilata di moda per Ado. Appuntamento giovedì 14 novembre alle ore 18 nella sala che ospita il mercatino: protagonisti, i capi in vendita, indossati per l’occasione dai ragazzi dell’Istituto. Un defilé inedito che porta in passerella il fascino degli abiti vintage per sostenere in maniera originale e creativa le attività dell’Associazione destinate all’assistenza domiciliare ai malati, al supporto psicologico ai familiari e alla formazione continua dei volontari. Al termine, verrà offerto un aperitivo solidale a cura degli studenti del corso “Ristorazione” del Centro Professionale Gresner di Verona, coordinati dal professore Augusto Paier.

L’evento consolida la partnership tra ADO e l’Istituto M. Sanmicheli nel coniugare obiettivi di competenza professionalizzante con una motivazione etica forte la cui ricaduta sul sociale sarà, alla fine, il vero e più bel messaggio educativo di questa sfida chiamata Alternanza Scuola Lavoro. Dal 2015 infatti l’associazione collabora alla formazione degli studenti dell’indirizzo Servizi Socio-Sanitari con il progetto “Alternanza Solidale”, coordinato dalla Professoressa Beatrice Marazzi, nell’ambito dell’assistenza domiciliare oncologica e in affiancamento agli operatori socio-sanitari selezionati e sovvenzionati da ADO nell’attività di supporto ai malati e alle loro famiglie.

Dal 1992 l’associazione ADO Verona si impegna affinché i pazienti possano trascorrere in un ambiente domestico e protetto la fase più delicata del loro decorso clinico, mettendo a loro disposizione assistenza gratuita e sostenendo l’Hospice San Giuseppe di Marzana dell' ULSS 9 Scaligera di Verona, importante struttura dedicata all’assistenza ai malati oncologici alla fine della vita e il reparto di oncologia dell’AOUI di Borgo Roma. È attivo inoltre il Centro di Ascolto ADO, un servizio di accoglienza e aiuto per tutti coloro che vivono l’esperienza della malattia degenerativa evolutiva, a disposizione di malati e familiari per offrire importanti informazioni in merito alle criticità che possono emergere nel periodo di cura.

ADO Verona è accreditata presso la Società Italiana di Cure Palliative e affiliata alla Federazione Italiana Cure Palliative, Onlus nazionale che confedera oltre ottanta tra le più importanti organizzazioni no profit attive nell’area dell’aiuto, del sostegno e dell’assistenza alle persone nella fase finale della propria vita a causa di una malattia inguaribile.

Informazioni e contatti

Web: http://www.adoverona.org

Mail: associazioneado@gmail.com