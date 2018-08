A San Zeno torna Verona Antiquaria: vintage, antiquariato, collezionismo e musica live

Torna dopo la pausa estiva, domenica 2 settembre, Verona Antiquaria, il mercato dell’antiquariato del quartiere San Zeno, con il classico appuntamento della prima domenica del mese. A settembre a Verona Antiquaria torna la magia de L’Ora delle Fiabe, la rassegna che vuole far rivivere l’incanto della narrazione come strumento di aggregazione culturale e sviluppo dell’immaginazione e della creatività. Protagonisti di questo appuntamento sono i racconti di Roberto Piumini tra cui Poesie piccole, C’era una Volta Ascolta, Il Libro delle Parolacce, L’albero delle fiabe.

“L’ora delle Fiabe”, la rassegna a marchio Studioventisette, è organizzata dall’Associazione Culturale Retròbottega in collaborazione con Fondazione Aida, narratore e interprete delle Fiabe del mese è l’attore Matteo Mirandola. L’appuntamento con L’ora delle Fiabe è alle 11.00 in Piazza Pozza.

Si rinnova il contest, “Istantanee Verona Antiquaria” che torna a settembre con un vecchio amico, Quario lo gnomo appassionato di antiquariato e collezionismo, lo troverete aggirarsi in tutto il mercato alla scoperta dei pezzi più originali ed esclusivi: immortalarlo è la vostra missione.

Per partecipare basta scattare foto curiose e interessanti durante tutta la giornata di Verona Antiquaria ispirandosi al tema “estate in città” e pubblicarle su Instagram taggando @veronantiquaria e/o usando l’hashtag #veronantiquaria oppure inviandole tramite messaggio privato alla pagina facebook di Verona Antiquaria (https://www.facebook.com/veronantiquaria/). Tra tutte le foto inviate e poi selezionate ne verrà scelta una vincitrice assoluta che verrà utilizzata – previa autorizzazione dell’autore – per i materiali promozionali – social e stampati di Verona Antiquaria. Per chi immortalerà lo gnomo di Verona Antiquaria ci saranno menzioni speciali.

Non mancherà ovviamente il carico di musica e divertimento: live, prima in Piazza Pozza alle 12 e poi alle 18 per C'è Musica al Chiosco, la splendida voce soul blues di Marina Santelli!

MARINA SANTELLI

Marina Santelli nasce il 23/08/1985, da sempre innamorata della musica e della pittura. Inizia a collaborare fin da subito con grandi musicisti in diverse formazioni musicali acustiche ed elettriche e in studio come turnista, registrando brani dance per il mercato giapponese indirizzati al mercato della pubblicità televisiva per la casa discografica Sony, canzoni per cartoni animati e per diversi spettacoli effettuati in grandi parchi dei divertimenti come Gardaland, PortAventura ed Europa Park. E’ inoltre docente di canto moderno presso le scuole di musica: A.M.S. di Dosolo, Creatività di Langhirano, Città di Guastalla e presso la scuole medie e primarie di Dosolo.

Come ogni prima domenica del mese imperdibile l’appuntamento con i migliori espositori dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del Vintage. Più di 200 gli espositori previsti dei settori dell’antiquariato, del collezionismo, del vintage e del remake. Tutto rigorosamente d’annata ed autentico con una grande attenzione alla selezione della merce. Libri, mobili, opere d’arte, ma anche ventagli, tappeti, gioielli, orologi, vecchie bambole e giocattoli di un tempo, bastoni da passeggio, tabacchiere, e perfino utensili, sono tutti oggetti di antiquariato che possono interessare sia il collezionista, sia l’appassionato, ma anche un pubblico allargato incuriosito della magia degli oggetti del passato.

Verona Antiquaria

Mercato dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage

Ogni prima domenica del mese, dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

Quartiere S. Zeno a Verona

Informazioni

www.veronantiquaria.it