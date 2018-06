Torna l’iniziativa "Soffitte in piazza" in 6^ Circoscrizione a Verona

Prende il via sabato 23 giugno l’iniziativa “Soffitte in piazza” in 6^ Circoscrizione. Il mercatino dell’usato, che sarà ospitato nei giardini Cantori Veronesi di Borgo Santa Croce, tra via Verdi e via Scarlatti, proseguirà fino a dicembre per sette appuntamenti complessivi. Dopo l’avvio di sabato prossimo, l’iniziativa sarà riproposta il 14 luglio, 25 agosto, 22 settembre, 27 ottobre, 24 novembre e 15 dicembre.

La partecipazione è rivolta a tutti i cittadini che, trasformandosi in commercianti per un giorno, avranno la possibilità di vendere le cose che non usano più: mobili usati, abiti, attrezzature sportive, biciclette, oggettistica, prodotti informatici e qualsiasi cosa sia rimasta inutilizzata in cantina. L’adesione è completamente gratuita e prevede, dopo l’iscrizione nella sede della Circoscrizione, l’assegnazione ad ogni partecipante di uno spazio dove esporre le proprie cose da vendere.

Le domande vanno presentate tramite la casella di posta elettronica soffitteinpiazza6@comune. verona.it.

Tutte le info sul sito della 6^ Circoscrizione e al numero 045-522353.

La manifestazione è organizzata dalla 6^ Circoscrizione con il contributo di Amia e il supporto del Gruppo di Sostegno D.B.A. Italia Onlus, che ha curato gli aspetti relativi alla sicurezza.