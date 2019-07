Domenica 7 luglio torna a Santa Lucia il mercatino dell’usato “Svuota cantine e camerette”. La manifestazione, che era stata rinviata a maggio a causa del mal tempo, sarà realizzata sul percorso ciclo-pedonale “La Vecchia Ferrovia”, nel tratto tra via Tevere e via Torricelli. Per un giorno bambini e adulti potranno vendere vestiario, cose di casa e giocattoli. I banchetti dei più piccoli saranno aperti dalle 10 alle 13, mentre quelli di adulti e associazioni fino alle 18.

La vendita è prevista entro il limite massimo di 5 euro ad oggetto per i bambini e fino a 200 euro per gli adulti. È consentito il baratto. Per tutta la durata dell’evento ogni bambino dovrà essere accompagnato da un genitore o da un adulto delegato.

La manifestazione tornerà il prossimo 15 settembre, nell’edizione di fine estate. L'iniziativa è organizzata dalla 4ª Circoscrizione, con il contributo di Amia e in collaborazione con la Fondazione Europea per l'Anemia Diamond Blackfan Onlus.

Informazionie e contatti

Ulteriori informazioni al numero 045 950733 o inviando una mail all’indirizzo circoscrizione4@comune.verona. it.

Web: https://circ4.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=14982