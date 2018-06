Mercatino dell'usato a Verona, in arrivo un doppio imperdibile appuntamento

Sabato 16 giugno il mercatino dell’usato raddoppia, con due iniziative in programma a piazza Isolo e piazza Frugose, a San Michele Extra. La partecipazione è rivolta a tutti i cittadini che, trasformandosi in commercianti per un giorno, avranno la possibilità di vendere le cose che non usano più: mobili usati, abiti, attrezzature sportive, biciclette, oggettistica, prodotti informatici e qualsiasi cosa sia rimasta inutilizzata in cantina. La partecipazione, riservata ai cittadini privati, è completamente gratuita e prevede, dopo l’iscrizione nella sede della Circoscrizione preposta, l’assegnazione ad ogni partecipante di uno spazio dove esporre le proprie cose da vendere.

Le manifestazioni sono organizzate dalle Circoscrizioni 1^ e 7^ con il contributo di Amia e il supporto del Gruppo di Sostegno D.B.A. Italia Onlus, che ha curato gli aspetti relativi alla sicurezza.

L’iniziativa proseguirà nei mesi successivi, con due appuntamenti anche serali. Questi i rispettivi calendari.

A piazza Isolo: nelle giornate del 16 giugno, 6 ottobre, 3 novembre e 1 dicembre dalle 10 alle 18; il 7 luglio e 1 settembre dalle 17 alle 22.

nelle giornate del 16 giugno, 6 ottobre, 3 novembre e 1 dicembre dalle 10 alle 18; il 7 luglio e 1 settembre dalle 17 alle 22. A piazza Frugose a San Michele Extra: 16 giugno, 15 settembre, 20 ottobre e 8 dicembre, dalle 10 alle 18.

È possibile iscriversi fino all’ 8 giugno inviando una mail agli indirizzi sbaraccando1@comune.verona.it e circoscrizione7@comune.verona. it.

«Un’iniziativa molto apprezzata dai cittadini, che promuove l’importanza del riciclo e il riuso degli oggetti, oltre a valorizzare piazza Isolo come luogo d’incontro e aggregazione – ha affermato il presidente della 1^ Circoscrizione Giuliano Occhipinti-. Grazie alla collaborazione del Gruppo di Sostegno D.B.A. Italia Onlus, siamo riusciti a predisporre il piano sicurezza necessario allo svolgimento della manifestazione e a programmarne il calendario fino a dicembre».

«La location di piazza Frugose, vicino alla parrocchia Beato Carlo Steeb, è stata scelta per aumentare la vivibilità del quartiere, coinvolgendo il maggior numero di cittadini», ha commentato il presidente della 7^ Circoscrizione Marco Falavigna.