Torna il fantastico mercatino dei libri usati alla biblioteca civica di Verona

Per gli appassionati della lettura, torna in Biblioteca Civica il mercatino dei libri usati. Da sabato 1 a venerdì 7 febbraio 2020 dalle 10 alle 19 in via Cappello 43 (domenica 2 febbraio chiuso), negli spazi di via Cappello, grandi e piccini potranno fare scorta dei loro generi preferiti. Dalla narrativa italiana e straniera ai manuali, dalle guide ai saggi, dai fumetti ai volumi in lingua originale, tutti i libri saranno venduti ad un prezzo simbolico.

Informazioni e contatti

Biblioteca Civica

Via Cappello 43, 37121 Verona

Tel. 0458079700

Mail: bibliotecacivica@comune.verona.it

Web: https://biblioteche.comune.verona.it