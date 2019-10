In lungadige San Giorgio torna "Storie Creative – il Mercatino dell’Hand Made"

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, a Verona presso lungadige San Giorgio, è in arrivo Storie Creative – il Mercatino dell’Hand Made. L'ingresso è completamente gratuito.

Orari dell’evento: dalle 10 alle 19.

Un piccolo angolo della creatività: 20 espositori si ritroveranno durante un fine settimana all'insegna dell'arte, della creatività e della solidarietà!

Qui potrete troverete: Home decor, accessori, abbigliamento, sculture in legno, monili, ceramiche, opere artistiche e molto atro! Parte del ricavato raccolto dal mercatino verrà devoluto in beneficienza ad Agbd Associazione Sindrome di Down.

Informazioni e contatti

Info, contatti e candidature per i prossimi eventi: storiecreativeverona@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/events/530409097694595/