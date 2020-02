A Cerea il "Mercatino della Fabbrica e dell'Hand Made"

Domenica 23 febbraio 2020 arriva il nuovo "Mercatino della Fabbrica e dell'Hand Made". Come ogni ultima domenica del mese in oltre 30 mila metri quadrati di esposizione, torna il nuovo Mercatino della Fabbrica, il mercatino più grande di tutta la provincia di Verona e non solo!

Più di 150 espositori quasi interamente rinnovati nelle idee e nella qualità dei prodotti. Un intero padiglione dedicato a Storie Creative Hand Made e ai sui artisti. Nel Nuovo Mercatino della Fabbrica troverete oggetti preziosi del vostro passato, accessori, abbigliamento vintage, sculture in legno, monili, oggettistica antica, lampade, ceramiche, opere artistiche, decori per la casa e un padiglione interamente dedicato agli artisti e artigiani di Storie Creative Hand Made!

Informazioni e contatti

Apertura al pubblico dalle ore 8. Servizio bar e ristorante.

Ingresso gratuito.

Web: https://www.facebook.com/events/1554212088060670/