Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte a Zevio

Speciale appuntamento con lo shopping di qualità dei Consorzi "Il Mercatino da Forte dei Marmi” e "Il Mercato del Forte". Arrivano a grandissima richiesta a Zevio le due eccellenze del mercato di qualità. In uno speciale evento che ovunque attrae migliaia di visitatori, tutto il meglio del Made in Italy artigianale, con prodotti di qualità garantita al miglior prezzo. Le notissime "boutiques a cielo aperto" saranno a Zevio sabato 9 novembre in Piazza Santa Toscana. Sarà come al solito la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 20.

Tante idee per gli acquisti, in un autentico spettacolo di commercianti che attribuiscono alla proposta una valenza prima di tutto culturale, oltreché commerciale, tipica dell'eccellenza italiana.I famosi negozianti toscani, capaci di esaltare le migliori espressioni di artigianato e commercio italiano, arrivano nel territorio Veneto per far vivere le magiche atmosfere dei due mercati.

"Il Mercato del Forte" e "Il Mercatino da Forte dei Marmi” anticipano spesso le nuove tendenze della moda diventando la soluzione più glamour alla voglia di shopping di ogni stagione.

Informazioni e contatti

