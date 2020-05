Torna il nuovo "Mercatino della Fabbrica e dell'Hand Made"

Dopo settimane di incertezza e preoccupazione finalmente stiamo tornando alla normalità. In questo clima di ripartenza siamo felici di potervi annunciare il grande ritorno del nuovo Mercatino della Fabbrica. Come promesso, Cerea e Area Exp non si sono fermate: l’ultimo weekend di maggio, infatti, sarà possibile partecipare all’appuntamento mensile del Mercatino grazie alla collaborazione di tutti gli espositori, degli artigiani e degli hobbisti che hanno reso possibile l’organizzazione di questo evento e che ringraziamo di cuore per la collaborazione e la solidarietà.

Più di 150 espositori quasi interamente rinnovati nelle idee e nella qualità dei prodotti.

Un intero padiglione dedicato a Storie Creative Hand Made e ai suoi artisti.

«Speriamo di poter contare sulla vostra partecipazione, ma vi ricordiamo di continuare a sforzarvi per supportare il nostro sistema sanitario: se venite a trovarci ricordate di indossare degli adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherina, gel igienizzante e, possibilmente, guanti) e cercate di mantenere un’adeguata distanza di sicurezza (minimo un metro) per evitare la formazione di assembramenti».

Informazioni e contatti

Apertura al pubblico dalle ore 8.

Servizio bar e ristorante.

Ingresso gratuito.

Web: https://www.facebook.com/events/248014893115730/