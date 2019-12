Mercatini di Natale a Villa del Bene a Dolcè

Mercatini di Natale domenica 22 dicembre dalle 11 alle 19 presso la splendida Villa del Bene a Volargne di Dolcè in Via Villa del Bene. Tanto artigianato.

Ci sarà Officina Grafica Editoriale con i prodotti della cartoleria ecologica: agende, taccuini, biglietti di auguri, quaderni...e i libri della casa editrice Officina Grafica Edizioni con le ultime pubblicazioni: "La Pieve dei peccati" di Maurizio Pozzani ambientato proprio in questi luoghi; "Mai Molestin" di Pietro Vanessi, libro illustrato con vignette che non fanno ridere su violenza e femminicidio; "Cerca te stesso, conosci gli altri nella scrittura" di Daniela Furlani, i libri per bambini; libri per colorare e tanto altro.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/778121672652263/