Memoli Gaudino jazz duet in concerto al Due Torri Hotel per la rassegna "Jazz&More"

Si apre venerdì 8 febbraio la nona edizione della nota rassegna di cene/concerto proposta da Jazz&More, Circolo Jazz Verona, Doc Live e Due Torri Hotel, sotto le meravigliose arcate trecentesche della più bella location cittadina.

Cinque appuntamenti da febbraio a giugno e altri tre da ottobre a dicembre, ogni secondo venerdì del mese, unici nel loro genere, dove artisti e pubblico hanno l’occasione di condividere la passione per il cibo e per la musica con le cene d’eccellenza proposte dal Due Torri Lounge & Restaurant (3 Forchette Michelin), seguite dall'esibizione live nella bella Hall di nomi storici e giovani talenti del jazz italiano.​ È possibile partecipare alla Cena + Concerto o anche al solo Concerto.



h 20.00 CENA al LOUNGE&RESTAURANT

TORTELLI D'ANATRA con salsa di arancia e mirtilli

CAPOCOLLO DI MAIALE “Mora Romagnola” insalatina di radicchio, zucca fermentata, frutta secca e salsa alla liquirizia

CROSTATINA AL MIELE glassata al fondente in crosta di mandorle

VINI selezione Due Torri, Acqua, Caffè e servizio inclusi



h 21.30 CONCERTO con MEMOLI-GAUDINO 2et

DANILO MEMOLI, pianoforte​

FABRIZIO GAUDINO, tromba e flicorno

Partenza all'insegna dell'eleganza e della classicità con due ottimi artisti come Danilo Memoli, al pianoforte, e Fabrizio Gaudino alla tromba e flicorno. Il primo suona dal '98 nel quartetto del sassofonista newyorkese Steve Grossman ed ha collaborato con Carlo Atti, Roberto Rossi, Robert Bonisolo, Pietro Tonolo, Fabrizio Bosso, Sandro Gibellini, Piero Odorici, Dave Schnitter, Vincent Herring, Jesse Davis, Tom Kirkpatrick, Bob Sands, Kurt Weiss..., suonando in tutta Europa. Il secondo è ormai un solista affermato della tromba jazz italiana. Classificatosi al 3° posto al Premio internazionale Massimo Urbani 2011, con 4 dischi a suo nome, colleziona collaborazioni con musicisti come Marc Abrams, Attilio Zanchi, Ares Tavolazzi, Maurizio Giammarco, Mario Rusca, Gianni Cazzola, Luciano Milanese, Aldo Zunino, Sandro Gibellini, Paolo Birro .... una grande serata



Concerto: Intero € 10,00 | 14-17 anni € 5,00

Free 0-13 anni e accompagnatore di Persone con Hp 100%

Cena: € 50,00 tutto incluso

Cenando al Due Torri potrete gustare il Menù proposto, vini, bevande e caffè inclusi, con tavolo riservato a due passi dagli Artisti



