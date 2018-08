Mele e pere, i numeri del raccolto nelle previsioni di "Prognos Fruit"

Lunedì 13 agosto alle 20,30 appuntamento nella Sala Consiliare del Comune di Zevio per fare il punto sulle previsioni produttive 2018 e sul mercato delle pere e mele. Nel tradizionale appuntamento annuale organizzato dalla Camera di Commercio di Verona, si presenteranno le elaborazioni dei dati anticipati nel convegno internazionale sulle stime di produzione di mele e pere Prognos Fruit che, quest’anno, si tiene, a Varsavia (Polonia), dall’8 al 10 agosto.

«A tre giorni dalla presentazione i maggiori esperti nazionali presenteranno agli agricoltori le elaborazioni relative all’andamento italiano, veneto e veronese del raccolto di mele e pere. Informazioni preziose per la commercializzazione della frutta – spiega Claudio Valente, componente della Giunta della Camera di Commercio di Verona – utili a a fissare il delta del prezzi all’inizio della stagione. Ora è iniziato il raccolto delle pere e mele precoci, soprattutto delle varietà Wiliam, per le pere, e Gala, per le mele. Il mercato è buono per le mele precoci, ma occorre sapere cosa facciano i concorrenti».

La conferenza, organizzata in collaborazione con il Comune di Zevio, fornirà i dati relativi alle stime di produzione di mele e pere per il 2018, elaborati da Assomela di Trento e dal C.S.O, Centro Servizi Ortofrutticoli, di Ferrara.

«E’ un momento prezioso per tutta la filiera che organizziamo ormai da 15 anni – prosegue Valente – a maggior ragione ora che la cimice asiatica minaccia tutti i raccolti, non solo quello delle mele e delle pere, ma ha seriamente danneggiato la peschicoltura. La Camera di Commercio ha invitato al convegno l’assessore regionale all’agricoltura, Giuseppe Pan, e i consiglieri regionali veronesi per sensibilizzarli sul tema e ottenere rassicurazioni sull’impegno alla lotta contro questo insetto che è una vera piaga per l’agricoltura scaligera».

Relatori del convegno che si terrà, lunedì 13 agosto, alle 20,30 nella sala Consiliare del Comune di Zevio, saranno Alessandro Dalpiaz, Direttore di Assomela e Elisa Macchi Direttore del C.S.O di Ferrara. Interverranno anche Claudio Valente, il Sindaco del Comune di Zevio, Diego Ruzza, e il Presidente della Provincia di Verona, Antonio Pastorello.