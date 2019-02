Il medioevo a Verona: incontri e visite guidate alla riscoperta di arte e tradizioni

Di serata in serata sempre più cittadini restano affascinati da questo programma dedicato alla storia e all’ archeologia.

Qualche anticipazione:



– Perchè Santa Lucia porta doni ai bambini?

– Conosci il miracolo di Verona?

– Cos’era la “Campanea Maior” di Verona?

– Lo struggente saluto del vescovo Raterio alla città

– Almagià: l’antica enorme mappa che tappezzava la sala “dei Dieci”

– Qual è la più antica traccia di “italiano”?

– Cosa faceva il “Sargente Jacometo” durante la corsa del Palio?



Relatore della serata il coinvolgente Igino Mengalli, presidente della storica Associazione Santa Lucia. Narratore esperto Guido Cantieri.



Testi, letture, poesia, immagini animeranno la serata, la terza di un ciclo di 13 incontri interattivi e visite guidate sulla storia del nostro territorio, che si terrà: venerdì 22 febbraio 2019, ore 20.30 nel Salone don Fiorini, in via Brunelleschi 6, sotto la chiesa, ingresso lato oratorio, zona Stadio a Verona, comodo parcheggio nelle vicinanze.



Questa iniziativa promuove la cultura, aiuta ad incontrare, scoprire e conoscere le persone, l’arte, la storia, la natura, le tradizioni e i modi di vita del nostro territorio. È il frutto della collaborazione tra l’associazione CTG Le Ali, l’ Associazione Santa Lucia, l’associazione Quartiere Attivo, e l’associazione Easy Green Verona progetto “Via Albere Verona, antica via Postumia, Necropoli Albere Spianà e antica fornace romana”.



L’invito è rivolto a tutti – ingresso gratuito– non ci sono barriere architettoniche.



Prossimo incontro venerdì 8 marzo 2019.

Per informazioni ctgleali@gmail.com