In Gran Guardia l’incontro “Medicina da Mangiare. Funghi, alghe e germogli: i cibi della longevità”

ALLA GRAN GUARDIA INCONTRO INFORMATIVO “MEDICINA DA MANGIARE. FUNGHI, ALGHE E GERMOGLI: I CIBI DELLA LONGEVITÀ”

Spiegare ai cittadini l’importanza di una cultura della prevenzione tramite una buona alimentazione e uno stile di vita salutare. E’ questo l’obbiettivo dell’incontro “Medicina da Mangiare. Funghi, alghe e germogli: i cibi della longevità”, in programma giovedì 1° marzo, dalle 19 alle 21 alla Gran Guardia. L’evento, promosso dall’associazione La Grande Via in collaborazione con il Comune di Verona, sarà preceduto, alle 18, dall’aperitivo “ApeCiboVivo” a cura del laboratorio biologico veronese Piugustobio.

Durante l’incontro il medico epidemiologo Franco Berrino, presidente dell’associazione La Grande Via e autore del libro “Medicina da Mangiare”, e la biologa – ricercatrice esperta in Micoterapia Isa Francalanci, presenteranno al pubblico le ragioni e l’importanza di una corretta alimentazione abbinata ad uno stile di vita sano. Nello specifico, saranno presentati i benefici psicofisici e salutari prodotti dai cibi orientali, come germogli, alghe e funghi medicinali. Questi prodotti costituiscono l’alimentazione Macromediterranea che, nata dalla fusione della cucina mediterranea e della macrobiotica, porta alla riscoperta degli alimenti naturali della tradizione, integrali e di stagione.

«L’attuale stile di vita, caratterizzato da sedentarietà e da una scorretta alimentazione – sottolinea l’assessore ai Servizi sociali – ha indubbiamente condizionato la nostra salute che, oggi, necessita della riscoperta di tradizioni alimentari più sane ed attente non solo al nutrimento del corpo ma alla qualità di ciò che viene mangiato».

Presenti questa mattina alla presentazione dell’incontro, il vice-direttore dell’associazione La Grande Via Enrica Bortolazzi e uno dei fondatori del take away biologico veronese Piugustobio Mauro Sagripanti.

Per la partecipazione all’evento, gratuito ed aperto al pubblico, è obbligatoria la prenotazione al link http://medicinadamangiare. eventbride.it/. Per maggiori informazioni scrivere a: info@lagrandevia.it o chiamare il 3247929144.