Mediazione culturale e gestione dei conflitti nella società complessa: un seminario di studi in Università 

Sabato 3 marzo, dalle 10 alle 13, nell'aula T.1 del Polo didattico Zanotto (Università degli Studi di Verona), in via Universià, a Verona, si terrà la consegna dei diplomi del Master in "Intercultural Competence and Management" (www.csiunivr.org).

Per l'occasione il Centro Studi Interculturali di Ateneo ha organizzato un seminario di studi dal titolo "Mediazione interculturale e gestione dei conflitti nella società complessa".

Interverranno il professor Agostino Portera, direttore del Centro Studi Interculturali dell'Università di Verona e del Master; il professor Mario Longo, docente di Storia della Filosofia all'Università degli Studi di Verona; il professor John C. Carey, dell'University of Massachusetts, Amherst (Stati Uniti); il dottor Gregorio Monasta, medico e Research Director dell'Unicef Mogadisho, Somalia e Addisababa, Ethiopia.