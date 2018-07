"Meat & Beer" all'arsenale di Verona: una festa per tutti tra musica e specialità culinarie

ON MUSIC presenta dal 27 al 29 luglio 2018 all'Arsenale di Verona la prima edizione di Meat & Beer. L'iniziativa è promossa da un gruppo di giovani organizzatori veronesi con il patrocinio del Comune di Verona. Format ideato e dedicato alla promozione e alla valorizzazione della carne cotta in diverse sfumature, legando il tutto ai particolari gusti della birra artigianale. Questo evento raccoglie ed elabora i sapori della qualità italiana, esaltando ogni varietà di carne e creando un connubio perfetto con la birra



• INGRESSO LIBERO – FREE ENTRY

• Scivolo gonfiabile per bimbi

Programma

DAY 1 - Venerdì 27 Luglio 2018



Apertura Cancelli ore 18.00

Chiusura Cancelli ore 02.00



Live music dalle 21.00 alle 23.30



DAY 2 - Sabato 28 Luglio 2018



Apertura Cancelli ore 11.00

Chiusura Cancelli ore 02.00



Live music dalle 21.00 alle 23.30



DAY 3 - Domenica 29 Luglio 2018



Apertura Cancelli ore 11.00

Chiusura Cancelli ore 00.00



Live music dalle 21.00 alle 23.30

