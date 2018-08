Max Gazzè in concerto all'Arena di Verona per presentare la sua opera "Alchemaya"

Per tutta l'estate l’eclettico Max Gazzè sta portando la sua opera sintonica "Alchemaya" nelle più affascinanti location all’aperto d’Italia per farla ascoltare dal vivo. Per l’originale progetto live, accompagnato da una grande orchestra, sono stati scelti i grandi e suggestivi spazi storici della penisola.

Il grande concerto di chiusura del suo tour estivo non poteva che tenersi nella meravigliosa scenografia dell’Arena di Verona. L'appuntamento, che si annuncia di quelli davvero imperdibili, è dunque fissato per il 2 settembre 2018 all'interno dell'anfiteatro scaligero.

(fonte TicketOne)