Mattine musicali al Museo degli affreschi di Verona

Al via da domenica 3 marzo, alle 11, gli appuntamenti musicali in sala Guarienti, al Museo degli Affreschi. Sulle musiche di Claudio Monteverdi e Girolamo Frescobaldi, per il primo spettacolo si esibiranno di Eun-Soo Jang alla voce e Nicola Benetti al clavicembalo.

Il calendario eventi, tutti con inizio alle 11, proseguirà domenica 7 aprile con la musica di Furstenau e Kuhlau, suonata dai flauti di Alessio Preosti e Roberta Nobile. La stagione concertistica di primavera si chiuderà il 5 maggio, con lo spettacolo di Matteo Bovo al violino e Vincenzo Starace alla violarba, sulle musiche di Bach e Mozart.

Il programma ripartirà in autunno, con il primo concerto domenica 6 ottobre.

L’ingresso è gratuito per gli abbonati alla Società Amici della Musica, fino ad esaurimento dei posti.