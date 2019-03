Matteo Strukul presenta in Feltrinelli il nuovo libro "Vlad. Le lame del cuore"

Venerdì 15 marzo 2019 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Matteo Strukul, autore bestseller della saga "I Medici" in occasione dell’uscita del suo nuovo libro "Vlad. Le lame del cuore" (Feltrinelli Comics). Conduce la conversazione Alberto Grezzani. Evento in collaborazione con Think Comics e La Sagra dei Fumetti e dei Cartoni Animati di Verona.

Ancora una volta Matteo Strukul maneggia con maestria tutti gli elementi per costruire una grande saga d'amore, guerra e sangue assolutamente coinvolgente ed emozionante. Matteo Strukul avvalendosi della forza visiva ed evocativa del fumetto dimostra anche nel primo volume della trilogia Vlad, il suo indiscusso talento per la rievocazione storica, la capacità di affascinare il lettore, l’inventiva nelle trame e il gusto per i colpi di scena.

Un vero e proprio kolossal su carta, che si avvale della bravura di Andrea Mutti, disegnatore italiano conosciuto in tutto il mondo. Il protagonista di questa trilogia è proprio Vlad III di Valacchia, meglio noto con il nome di Conte Dracula. Il condottiero che ha ispirato lo scrittore Bram Stoker nella creazione dell'iconologia del vampiro per eccellenza. Strukul racconta però un’altra storia, quella reale di Vlad III. Non ci sono elementi sovrannaturali, ma anche in questo caso il sangue scorre a fiumi tra battaglie feroci, complessi intrighi politici, delitti efferati, giochi di potere e tormenti d’amore.