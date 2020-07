Garda, nel parco di Villa Albertini Matteo Renzi presenta «La Mossa del Cavallo»

Lunedì 20 luglio alle 18.30 nel parco di Villa Albertini, a Garda, il comitato di coordinamento di Italia Viva Verona ospita Matteo Renzi, che in occasione della presentazione della sua ultima pubblicazione «La Mossa del Cavallo», darà avvio alla campagna elettorale per le Elezioni Regionali 2020.

«Il coraggio della politica è il coraggio delle scelte, di rivendicare un futuro che non è scontato, ma dipende da noi. È giunto il momento dei contenuti, non dei pregiudizi. È urgente discutere di idee e progetti e visioni per un Italia che deve rivendicare il suo ruolo». Cosi Matteo Renzi esprime in poche parole quello che deve essere la pianificazione di un rilancio politico e programmatico del Paese.

Con entusiasmo Italia Viva Verona ha accolto questa inaspettata visita, che rappresenta la mossa e la spinta motivazionale per proseguire in un ideale politico il cui obiettivo non sarà la consultazione elettorale regionale, ma troverà in essa il punto di partenza su cui costruire un solido piano di rilancio.