Matteo Galbusera in scena a Sommacampagna per la rassegna Teatro in cantina

Dopo lo straordinario successo dei precedenti appuntamenti, torna TEATRO IN CANTINA, il ciclo di serate enogastronomiche e teatrali organizzato dal Comune di Sommacampagna con Arteven, il circuito teatrale regionale, con un ultimo imperdibile appuntamento.

MERCOLEDI 25 LUGLIO, presso l’Azienda Agricola Corte Vittoria (Via Valle Molini, 20 - Custoza), alle 21.15 andrà in scena Matteo Galbusera con il suo spettacolo "The Loser". Geniale ed irriverente, surreale ed esilarante, il boss del nonsense torna in Italia dopo una tournée internazionale. Definito "il Re dell'Assurdo", Matteo Galbusera si è esibito in 22 nazioni, collaborando con realtà artistiche d'eccezione come il Cirque Du Soleil, con il quale ha lavorato in "Kurios-Cabinet de Curiosities". "The Loser", il suo ultimo lavoro, è uno spettacolo di clownerie e umorismo assurdo, che racconta la storia di un solitario e frustrato impiegato delle poste che passa le sue domeniche a pescare, immedesimandosi in un tennista di successo o in uno dei tanti personaggi famosi di cui sente parlare ascoltando la radio.

In un riuscitissimo parossismo tra comicità e follia, tra pesci, palline da tennis e lattughe volanti, The Loser ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, assicurando a Galbusera uno spazio di rilievo nei più prestigiosi festival di teatro di strada come l'Aurillac Festival International de Theatre De Rue, Chalon Dans La Rue, TAC Valladolid, Fira Tarrega e molti altri. Si partirà alle ore 20.30 con una degustazione di vini Custoza Doc offerta dalla Cantina Villa Medici, accompagnati da piccoli assaggi gastronomici. Alle 21.15 è fissato l'inizio dello spettacolo.

Ingresso: € €10/persona (degustazione inclusa)10/persona (degustazione inclusa).

PREVENDITA ONLINE: arteven.it e vivaticket.it

L’intera rassegna è realizzata dal Comune di Sommacampagna con Arteven, Box Office Live ed altri professionisti dello spettacolo, con il supporto di partners tecnici e collaboratori, quali la Cantina di Custoza, l’agriturismo Le Bianchette, il Consorzio di Tutela del Custoza Doc, l’azienda Agriform, l’azienda agricola Corte Vittoria e la F.I.S.A.R. (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori) provinciale. Da quest’anno ci pregiamo di una nuova collaborazione con l’azienda ADA Food, insediatasi da gennaio 2018 tra le realtà produttive della nostra cittadina.

INFO E BIGLIETTI

Ufficio Cultura Sommacampagna Piazza Carlo Alberto, 1 - Sommacampagna Telefono 045 8971357 (da lunedì a venerdì, solo il mattino)

Web: www.comune.sommacampagna.vr.it

Facebook