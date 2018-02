Matt Elliott live al Colorificio Kroen lunedì 26 febbraio

Torna al Colorificio Kroen di Verona lunedì 26 febbraio il cantautore di Bristol (ma francese d'adozione) Matt Elliott, ex rappresentante della scena elettronica inglese con i Third Eye Foundation, e oggi sublime maestro del folk mitteleuropeo contemporaneo. Autore di album meravigliosi, tutti all’insegna di uno spleen cupo, quasi rassegnato alla follia del mondo, canta l’esperienza del dolore vista come forma di rivendicata maturità, fino al punto in cui la tristezza e la frustrazione di un uomo nella sua lenta caduta si trasvalutano in un’ascesi alla bellezza.

In apertura Sacromonte, progetto di Alberto Lucendo (musicista e ingegnere del suono spagnolo di base a Berlino) in bilico tra modern classical e rarefatte atmosfere post-rock.

Lunedì 26 febbraio

MATT ELLIOTT

(sad folk / songwriting)

SACROMONTE

(modern classical / post rock)

(fonte Facebook)