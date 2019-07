Il duo portoghese Mathilda & Gobi Bear al Roof Garden dell'Hotel Corte Ongaro

Mathilda e Gobi Bear sono due artisti portoghesi che si intrecciano e si completano.

A seguito della pubblicazione degli album solisti hanno deciso di fondere le loro anime in un progetto nuovo, voce e chitarra, per presentarlo in tour proprio in Italia.

L'«imperfeita Mathilda», dalla voce eterna e impalpabile, è un'artista capace di scagliarci nell'atemporalità più cristallina, senza peccato, come un petalo. Gobi Bear si rivela invece il mago che gioca col tempo, trascinandoci nel ciclo infinito del live-looping, di ripetizione e variazione che si contraggono e dilatano nelle sonorità calde dell'indie folk.

Il duo si esibirà al Roof Garden dell'Hotel Corte Ongaro, venerdì 12 luglio alle 21. Il lounge bar sarà aperto alle 18.

Ingresso con prima consumazione al costo di 10 euro