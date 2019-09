Master interior design presso Nad - Nuova accademia del design

Master Level - Interior Design: il percorso formativo del Master Level in Interior Design propone un approccio alle tematiche più rilevanti, dal punto di vista tecnico, normativo e progettuale, fondamentali per la professione. L’ambiente abitativo, con tutte le sue caratteristiche, necessità e peculiarità, sarà gestito nel corso del master da diversi punti di vista, in modo da poter gestire consapevolmente lo spazio, il cliente e le sue necessità.

Requisiti d’ammissione

Il Master Level in Interior Design accoglie sia laureati che diplomati, a condizione che il comune denominatore sia la forte volontà di confrontarsi con questo dinamico settore. Non sono richieste competenze specifiche del settore.

Proseguire gli studi

Lo studente che ha superato la prova finale del Master Level potrà scegliere di proseguire gli studi di Interior Design e completare il Corso Triennale di Interior Design. Il Master, inoltre, darà accesso ad altri corsi di specializzazione della Architectural Design School di NAD per specializzarsi in Garden Design, Light Design, Product Design o Visual Merchandising e Retail.



SBOCCHI PROFESSIONALI - Il Master in Interior Design ha la finalità di formare un profilo professionale altamente specializzato con competenze tecniche, capace di gestire lo spazio, modellandolo “su misura” in base alle necessità del committente, per spazi privati abitativi, ricettivi, espositivi o commerciali.

Al termine del percorso, il profilo formato è in grado di rapportarsi con showroom, uffici tecnici, studi di progettazione, negozi di arredamento ed aziende legate al mondo dell’arredamento o dei materiali per interni. È il regista coordinatore di un progetto che coinvolgerà diverse professionalità per arrivare alla realizzazione finale ed il garante della resa progettuale, sia essa uno spazio abitativo, commerciale, ricettivo od espositivo.

STREAMING E VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA - Il Master Level di Interior Design può essere seguito anche in streaming in videoconferenza interattiva grazie al supporto tecnico fornito dall’Accademia. Lo studente, collegato online, partecipa alla lezione e può interagire con docente e compagni senza l’onere della trasferta.

