Masssimo Polidoro in Feltrinelli presenta il suo libro "Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia"

Alla Feltrinelli di Verona, in via Quattro Spade 2, martedì 22 gennaio 2019, alle ore 18.00 incontro con Masssimo Polidoro, segretario nazionale del CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) che presenta il suo nuovo libro "Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia" (Bompiani). Interviene Tiziana Cavallo, giornalista e Responsabile Comunicazione dell'Università di Verona.

Castelli, isole, parchi divertimenti, necropoli, boschi, piramidi, abbazie, studioli alchemici: in ogni angolo d’Italia si nasconde un mistero ancora da scoprire. Un'antica spada conficcata nella roccia nel senese, misteriose macchine anatomiche esposte in una cappella napoletana, un affascinante palazzo veneziano funestato da una maledizione: molti sono i luoghi d'Italia che custodiscono una storia segreta che affonda in antiche leggende o in misteri più recenti.