Massimo Coppola in concerto presenta il suo ultimo disco "Cristallino"

Sabato 19 maggio alla Fonderia Aperta Teatro di Verona, Massimo Coppola presenta in anteprima live il suo nuovo disco “Cristallino”. Edito da Freecom, Cristallino è un concept album che racchiude un’unica storia, raccontandola di canzone in canzone attraverso diverse atmosfere, suoni, intenzioni. Ad accompagnare Massimo sul palco il quartetto stabile composto da Davide Bonetti alla fisarmonica, Marco Mottola al contrabbasso e Beppe Gioacchini alle percussioni.

Tra gli ospiti della serata il cantautore di scuola veronese Bifo, Andrea Ferrario, virtuoso sassofonista jazz bolognese e Silvia Falivene, cantante interprete di rara potenza ed eleganza. Sarà una serata dedicata alle canzoni, alle storie che raccontano, alle vite che rappresentano, alle emozioni che portano.

Attraverso i brani del disco, suonati live in anteprima, sarà possibile ripercorrere il filo dei pensieri di un sognatore deluso che, a contatto con la nuda realtà, alterna momenti di rabbia a momenti di speranza; un cercatore solitario che, di fronte alle intemperie del comune percorso, cerca di rispondere, con decisione e forza, ma a volte con altrettanto realismo e sgomento; salvo poi scoprire che la tanto agognata pace interiore che “nasce a Oriente e ispira la mente” non è poi così lontana da noi, e che il senso di smarrimento di chi tipicamente si sente pesce fuor d’acqua, ma deve tornare a nuotare nel mare sociale, altro non è che il male di vivere, eterno oscillare tra yin e yang, bene e male, felicità e sconforto.