Cacciari al Teatro Filarmonico illustra le relazioni fra Beethoven, Chopin e la filosofia romantica

Per il Festival della Bellezza, giovedì 7 giugno al Teatro Filarmonico di Verona Massimo Cacciari presenta “Romantik: filosofia e musica”, una lezione con musica in cui spiega e approfondisce le relazioni fra Beethoven, Chopin e la filosofia romantica.

L’immaginazione, la fantasia, la fenomenologia dello spirito, le teorizzazioni filosofiche che rendono l’artista modello di umanità. Beethoven, con la mente immersa nei temporali romantici, inquieto, solitario, unico. Chopin, anima esule e vibrante, esploratore di armonie visionarie. La musica espressione ineffabile del pensiero di un’epoca di sommovimenti creativi costituenti il mobile presupposto spirituale della modernità.

Interventi musicali al pianoforte di Ilaria Loatelli. In collaborazione con l’Accademia Filarmonica di Verona.

Massimo Cacciari

Tra i più affascinanti e incisivi protagonisti del nostro dibattito pubblico, dimostra fin da giovane una spiccata propensione per l’analisi filosofica. A vent’anni fonda un’importante rivista di estetica, Angelus Novus, a ventiquattro una di critica politica, Contropiano.

Negli anni ‘70, trentenne, pubblica i suoi primi libri: Pensiero negativo e razionalizzazione, Metropolis, Oikos, Krisis, ed è protagonista del dibattito filosofico sulle principali riviste. Con le pubblicazioni successive – Dallo Steinhof, Icone della legge, Dell’Inizio,Geofilosofia dell’Europa, L’Arcipelago, Della cosa ultima, Hamletica – si consolida tra i più considerati e originali filosofi contemporanei in ambito internazionale.

Tiene corsi e conferenze nelle più importanti sedi del dibattito filosofico; i suoi libri sono tradotti nelle principali lingue, alcuni pubblicati esclusivamente all’estero. Stretto collaboratore del Collège de Philosophie di Parigi, nel 1999 ha ricevuto il premio Hannah Arendt per la filosofia politica, nel 2002 quello dell’Accademia di Darmstadt per la diffusione della cultura tedesca, nel 2003 la laurea honoris causa in architettura dall’università di Genova, nel 2005 la Medalla de Oro del Circolo delle Belle Arti di Madrid. Ha fondato la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, di cui è stato preside e in cui è professore emerito di Filosofia. È stato parlamentare italiano, europeo e sindaco di Venezia.

Tra le ultime pubblicazioni: Doppio ritratto. San Francesco in Dante e Giotto; Il potere che frena; Labirinto filosofico; Re Lear. Padri, figli, eredi; Dio nei doppi pensieri; Generare Dio.

