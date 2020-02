Una "Domenica Caregota" per la grande festa di carnevale nel rione Carega

Nel ricco programma del carnevale veronese non poteva mancare l’appuntamento con la "Domenica Caregota". Anima della festa Re Teodorico in persona, pronto a guidare il corteo mascherato al canto di «Caregoti sempre alegri e piasaroti, case vece e gente bona, semo el core de Verona». Una tradizione che nel 2019, dopo 11 anni di assenza, è stata rilanciata coinvolgendo tutto il rione. E che è pronta a tornare domenica 23 febbraio 2020, con musica, sfilate e prelibatezze culinarie in grado di accontentare grandi e piccini.

La festa, organizzata dal Comitato del carnevale benefico Carega con il patrocinio del Comune, inizierà alle ore 15 con i pagliacci Patata e Spazzola. Un’ora di intrattenimento dedicata ai bambini. Il pomeriggio proseguirà con tanta musica e divertimento. Dalle 17 alle 23, in diversi punti del rione, si esibiranno Niù Tennici, Evergreen, Lord Byron e le sue Amiche Ruspe e Mario Cammalleri. Passeggiando tra corte San Mamaso, piazzetta Sole e piazzetta Ottolini sarà possibile ascoltare tutti gli artisti.

Momento clou della giornata sarà la sfilata delle maschere alle 17.30 da piazze Erbe a corte San Mamaso. Durante la festa saranno in funzione numerosi stand enogastronomici, con i piatti tipici del carnevale.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/202617100880333/