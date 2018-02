Tutti in maschera per il Carnevale a Gardaland SEA LIFE Aquarium

Il Carnevale sarà l’occasione per scoprire, a Gardaland SEA LIFE Aquarium, che anche gli esemplari marini si travestono! Infatti, tra colorati pesci esotici, eleganti cavallucci marini e affascinanti squali, le famiglie potranno intraprendere un viaggio sorprendente alla scoperta delle creature marine più particolari, che sembrano essersi mascherate per festeggiare insieme agli Ospiti in allegria.

Da sabato 10 a martedì 13 febbraio, alle ore 13.00 presso la Vista Oceanica, si terrà un appassionante laboratorio per famiglie incentrato sull’importanza dei travestimenti... sottomarini: molti pesci infatti, per sfuggire ai possibili predatori o per cacciare, hanno la capacità di mutare il proprio aspetto, riuscendo così a sembrare più innocui o più pericolosi di quanto in realtà siano.

Il furbissimo falso pesce pulitore, ad esempio, si “traveste” da vero pesce pulitore, imitandone colore e forma; in questo modo riesce ad avvicinarsi indisturbato ai grossi pesci che vogliono farsi ripulire dai parassiti della pelle, mordendoli e staccando loro brandelli di pelle e carne di cui si ciba. Molto abile nel travestimento è anche il pesce pietra, il cui corpo ricoperto da escrescenze e di un colore che varia dal rosso al blu gli permette di assomigliare in tutto e per tutto ad una pietra, riuscendo così a cogliere di sorpresa le sue prede. Curiosa infine è anche una particolare specie di murena, la cui livrea a strisce bianche e nere la fa sembrare un velenosissimo serpente, rendendola così meno vulnerabile agli attacchi.

Grazie agli interessanti quiz che verranno svolti durante il laboratorio e alle colorate immagini mostrate, i bambini potranno imparare divertendosi e scoprire tutto sulle “maschere” più curiose nel mondo sottomarino.

In più, alle ore 13.30 presso il “Covo del Capitano”, si terrà l’elezione delle tre maschere più belle: simpatici gadget di Gardaland SEA LIFE Aquarium attendono i vincitori! Al termine della premiazione, sarà presente il truccabimbi, per decorare con creazioni a tema carnevalesco i visi dei piccoli Ospiti.

Ma non è finita qui! Nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 febbraio tutti i bambini sotto i 12 anni che si presenteranno in maschera potranno accedere all’Acquario gratuitamente, se accompagnati ciascuno da un adulto pagante tariffa intera.

Magiche fatine, simpatici pirati, affascinanti principesse o impavidi supereroi, non c’è limite alla fantasia, per scoprire tutti insieme il colorato e misterioso mondo sottomarino.

Gardaland SEA LIFE Aquarium, nel periodo di Carnevale, sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 16.00, da sabato 10 a martedì 13 febbraio.