Martini Mobili inaugura il nuovo showroom nel cuore di Verona

Si terrà mercoledì 3 ottobre l’inaugurazione ufficiale del nuovo Showroom Martini Mobili in Piazza Cittadella 3, a Verona. Dalle ore 17, infatti, ci sarà il taglio del nastro che aprirà al pubblico questa location innovativa e d’impatto, che ha sede nell’unica scenografica villa settecentesca del centro storico veronese, a due passi da Piazza Bra e l’Arena. Una scelta coraggiosa, quella di Martini Mobili, che ha privilegiato la creazione di uno spazio in cui il design è servito 365 giorni all’anno, e non solo la partecipazione a fiere ed appuntamenti del settore. Un luogo interattivo dove l’azienda non racconta solo una storia, ma vuole rendere reale un'esperienza emozionale.

“L’apertura del nostro nuovo Showroom nasce da una strategia ben precisa: in primis la possibilità di accogliere i nostri clienti in uno spazio prestigioso, in una città come Verona dalla posizione strategica e stimolare in questo modo una conoscenza diretta ed approfondita del modus operandi firmato Martini Mobili, da sempre garanzia di affidabilità ed approccio sartoriale” ha affermato Roberto Guiotto, Export Manager di Martini Mobili. Uno Showroom dedicato a progettisti ed end user internazionali, che aspira a diventare un format replicabile a livello mondiale, con l’obiettivo di diffondere la cultura italiana del bello e facilitare l’esperienza di progetto/acquisto durante tutto l’anno. Un progetto che si basa sullo studio coordinato di layout e display, una formazione continua e coerente ed una comunicazione sinergica che possa rappresentare in modo eccellente tutta la magia del mondo Martini Mobili.

Martini Mobili presenta qui un look che veste interamente la casa, abbracciando tutti gli ambienti ed interpretando il lusso contemporaneo. Martini Mobili non crea prodotti, ma progettazioni personalizzate che si traducono in uno stile di vita e di design, dove tradizione e modernità si fondono in un mood inconfondibile.

SHOWROOM MARTINI MOBILI INAUGURAZIONE UFFICIALE: 3 OTTOBRE, DALLE ORE 17.00

Per la partecipazione: inviare una mail a inaugurazione@martinimobili.it con nome e cognome, azienda/professione e attendere conferma Martini Mobili srl Via Madonna 410-412, 37051 Bovolone (VR) info@martinimobili.it T. +39 045 7100784 www.martinimobili.it